Polski klub tworzy siatkarski dream team! Transfery na złoto Ligi Mistrzów i PlusLigi?

Przewidywany skład Aluronu CMC Warty Zawiercie może imponować kibicom i budzić respekt wśród rywali. Do gwiazd, które już grają w ekipie Jurajskich Rycerzy (Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Jakub Popiwczak, Miguel Tavares), mają dołączyć kolejne - Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Kamil Rychlicki.

– To jest skład, który wygrałby igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata. To jest skład, który ma wygrać Ligę Mistrzów i mistrzostwo Polski. Gratulacje dla klubu za zorganizowanie takiego budżetu – zaznaczył Jakub Bednaruk w "Prawdzie Siatki".

– Tam się zaczęły robić problemy z halą, zaszła mała zmiana w projekcie, który trzeba trochę zmodyfikować. Jeżeli w Zawierciu nie rozpocznie się budowa hali, to w nowym sezonie od początku drużyna będzie grała w Sosnowcu – dodał ekspert Polsatu Sport.

– To będzie zespół gotowy do grania na bardzo wysokim poziomie i myślę, że wszyscy trenerzy mogą zazdrościć Michałowi Winiarskiemu. Poza tym, że stworzono zespół, jest tam również cała otoczka, pan prezes, sztab, gdzie wzięto najlepszych z najlepszych - chłopaków od przygotowania fizycznego, statystyków, analityków. Zawiercie będzie na niektóre kluby działało jak płachta na byka – powiedział Wojciech Drzyzga.

– W jednej drużynie znajdą się zawodnicy ze złotej drużyny juniorów - Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Bartosz Kwolek. Życzę im tego transferu Kamila Rychlickiego, bo bardzo dobrze odbieram tego chłopaka. bardzo mu kibicuję, nie tylko dlatego, że grałem z jego tatą, ale cenię jego solidność, profesjonalizm i myślę, że pasuje do tej ekipy – dodał.

Trzon drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie na sezon 2026/2027:

rozgrywający: Miguel Tavares

przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Aaron Russell

atakujący: Bartłomiej Bołądź(?), Kamil Rychlicki(?)

środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski

libero: Jakub Popiwczak

Trener: Michał Winiarski.