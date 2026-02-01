Polski klub tworzy siatkarski dream team! Transfery na złoto Ligi Mistrzów i PlusLigi?
Aluron CMC Warta Zawiercie przed nowym sezonem buduje siatkarski "dream team". Drużynę z czołówki PlusLigi mają wzmocnić Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski oraz Kamil Rychlicki.
Przewidywany skład Aluronu CMC Warty Zawiercie może imponować kibicom i budzić respekt wśród rywali. Do gwiazd, które już grają w ekipie Jurajskich Rycerzy (Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Jakub Popiwczak, Miguel Tavares), mają dołączyć kolejne - Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Kamil Rychlicki.
– To jest skład, który wygrałby igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata. To jest skład, który ma wygrać Ligę Mistrzów i mistrzostwo Polski. Gratulacje dla klubu za zorganizowanie takiego budżetu – zaznaczył Jakub Bednaruk w "Prawdzie Siatki".
– Tam się zaczęły robić problemy z halą, zaszła mała zmiana w projekcie, który trzeba trochę zmodyfikować. Jeżeli w Zawierciu nie rozpocznie się budowa hali, to w nowym sezonie od początku drużyna będzie grała w Sosnowcu – dodał ekspert Polsatu Sport.
– To będzie zespół gotowy do grania na bardzo wysokim poziomie i myślę, że wszyscy trenerzy mogą zazdrościć Michałowi Winiarskiemu. Poza tym, że stworzono zespół, jest tam również cała otoczka, pan prezes, sztab, gdzie wzięto najlepszych z najlepszych - chłopaków od przygotowania fizycznego, statystyków, analityków. Zawiercie będzie na niektóre kluby działało jak płachta na byka – powiedział Wojciech Drzyzga.
– W jednej drużynie znajdą się zawodnicy ze złotej drużyny juniorów - Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Bartosz Kwolek. Życzę im tego transferu Kamila Rychlickiego, bo bardzo dobrze odbieram tego chłopaka. bardzo mu kibicuję, nie tylko dlatego, że grałem z jego tatą, ale cenię jego solidność, profesjonalizm i myślę, że pasuje do tej ekipy – dodał.
Trzon drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie na sezon 2026/2027:
rozgrywający: Miguel Tavares
przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Aaron Russell
atakujący: Bartłomiej Bołądź(?), Kamil Rychlicki(?)
środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski
libero: Jakub Popiwczak
Trener: Michał Winiarski.