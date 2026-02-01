Polski klub tworzy siatkarski dream team! Transfery na złoto Ligi Mistrzów i PlusLigi?

Robert MurawskiSiatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie przed nowym sezonem buduje siatkarski "dream team". Drużynę z czołówki PlusLigi mają wzmocnić Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski oraz Kamil Rychlicki.

Trzech siatkarzy w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski.
fot. Cyfrasport
Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal, Mateusz Bieniek... Aluron CMC Warta Zawiercie buduje potęgę z myślą o triumfie w Lidze Mistrzów i mistrzostwie Polski.

Przewidywany skład Aluronu CMC Warty Zawiercie może imponować kibicom i budzić respekt wśród rywali. Do gwiazd, które już grają w ekipie Jurajskich Rycerzy (Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Jakub Popiwczak, Miguel Tavares), mają dołączyć kolejne - Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Kamil Rychlicki.

 

Zobacz także: Słynny trener ma objąć PGE Projekt Warszawa! Sensacyjny ruch hitem transferowym


– To jest skład, który wygrałby igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata. To jest skład, który ma wygrać Ligę Mistrzów i mistrzostwo Polski. Gratulacje dla klubu za zorganizowanie takiego budżetu – zaznaczył Jakub Bednaruk w "Prawdzie Siatki".

 

– Tam się zaczęły robić problemy z halą, zaszła mała zmiana w projekcie, który trzeba trochę zmodyfikować. Jeżeli w Zawierciu nie rozpocznie się budowa hali, to w nowym sezonie od początku drużyna będzie grała w Sosnowcu – dodał ekspert Polsatu Sport.

 

– To będzie zespół gotowy do grania na bardzo wysokim poziomie i myślę, że wszyscy trenerzy mogą zazdrościć Michałowi Winiarskiemu. Poza tym, że stworzono zespół, jest tam również cała otoczka, pan prezes, sztab, gdzie wzięto najlepszych z najlepszych - chłopaków od przygotowania fizycznego, statystyków, analityków. Zawiercie będzie na niektóre kluby działało jak płachta na byka – powiedział Wojciech Drzyzga.

 

– W jednej drużynie znajdą się zawodnicy ze złotej drużyny juniorów - Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Bartosz Kwolek. Życzę im tego transferu Kamila Rychlickiego, bo bardzo dobrze odbieram tego chłopaka. bardzo mu kibicuję, nie tylko dlatego, że grałem z jego tatą, ale cenię jego solidność, profesjonalizm i myślę, że pasuje do tej ekipy – dodał.

 

Trzon drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie na sezon 2026/2027:

 

rozgrywający: Miguel Tavares
przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Aaron Russell
atakujący: Bartłomiej Bołądź(?), Kamil Rychlicki(?)
środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski
libero: Jakub Popiwczak

 

Trener: Michał Winiarski.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEPLUSLIGASIATKÓWKATRANSFERY PLUSLIGATRANSFERY SIATKARSKIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Wachnik: Cieszymy się, że skończył się styczeń, bo teraz będzie trochę spokojniej
Zobacz także

Emocje w hicie PlusLigi. Tie-break decydował o zwycięstwie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 