Polski medalista olimpijski zakończył karierę. Zostawił buty na macie

Julian CieślakSporty walki

Tadeusz Michalik zakończył karierę. Polski zapaśnik to między innymi brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio. Ostatnią walkę stoczył na mistrzostwach kraju, gdzie w finale musiał uznać wyższość Yassine'a Ben Labeda.

Zapaśnik Tadeusz Michalik prezentuje medal i bukiet słoneczników.
fot. PAP/EPA
Tadeusz Michalik

Dobiegła końca bogata kariera Tadeusza Michalika. 34-latek swój ostatni pojedynek stoczył podczas mistrzostw Polski w Janowie Lubelskim. W finale w stylu klasycznym musiał jednak uznać wyższość przeciwnika. Lepszy okazał się Yassine Ben Labed. Michalik natomiast sięgnął po srebro, a po walce symbolicznie pozostawił buty na macie.

 

W przeszłości natomiast zapaśnik pochodzący z Jasieńca sześciokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski, ostatni raz w 2023. Do tego dołożył po cztery krążki srebrnego oraz brązowego kruszcu.

 

Michalik przede wszystkim odnosił znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Jego najcenniejsze osiągnięcie pochodzi z Tokio. W 2021 na szyi Polaka zawisł bowiem brązowy medal igrzysk olimpijskich. W decydującym starciu pokonał wtedy Węgra Aleksa Szoke.

 

Po imprezie w Japonii Michalik został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To drugie co do ważności polskie państwowe odznaczenie cywilne.

 

Ponadto zapaśnik ma w swojej kolekcji również brąz mistrzostw Europy (Ryga 2016), mistrzostw świata wojskowych (Teheran 2021) oraz akademickich mistrzostw świata (Percz 2014).

