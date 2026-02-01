Polski medalista olimpijski zakończył karierę. Zostawił buty na macie
Tadeusz Michalik zakończył karierę. Polski zapaśnik to między innymi brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio. Ostatnią walkę stoczył na mistrzostwach kraju, gdzie w finale musiał uznać wyższość Yassine'a Ben Labeda.
Dobiegła końca bogata kariera Tadeusza Michalika. 34-latek swój ostatni pojedynek stoczył podczas mistrzostw Polski w Janowie Lubelskim. W finale w stylu klasycznym musiał jednak uznać wyższość przeciwnika. Lepszy okazał się Yassine Ben Labed. Michalik natomiast sięgnął po srebro, a po walce symbolicznie pozostawił buty na macie.
W przeszłości natomiast zapaśnik pochodzący z Jasieńca sześciokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski, ostatni raz w 2023. Do tego dołożył po cztery krążki srebrnego oraz brązowego kruszcu.
Michalik przede wszystkim odnosił znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Jego najcenniejsze osiągnięcie pochodzi z Tokio. W 2021 na szyi Polaka zawisł bowiem brązowy medal igrzysk olimpijskich. W decydującym starciu pokonał wtedy Węgra Aleksa Szoke.
Po imprezie w Japonii Michalik został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To drugie co do ważności polskie państwowe odznaczenie cywilne.
Ponadto zapaśnik ma w swojej kolekcji również brąz mistrzostw Europy (Ryga 2016), mistrzostw świata wojskowych (Teheran 2021) oraz akademickich mistrzostw świata (Percz 2014).Przejdź na Polsatsport.pl