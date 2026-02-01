Porażka Klimovicovej w Ostrawie

Tenis

Linda Klimovicova, która w połowie stycznia w Australian Open zadebiutowała w Wielkim Szlemie, odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Ostrawie. Reprezentantka Polski przegrała z Amerykanką Katie Volynets 2:6, 1:6.

Młoda tenisistka w niebieskim stroju z rakietą w ręku podczas meczu.
fot. PAP
Linda Klimovicova odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Ostrawie

Urodzona w czeskim Ołomuńcu zawodniczka od poprzedniego sezonu gra w polskich barwach. W Melbourne 134. tenisistka światowego rankingu awansowała do drugiej rundy po kreczu Brytyjki Franceski Jones, a następnie przegrała z Ukrainką Eliną Switoliną.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny pomysł ws. zasad tenisa u kobiet! To byłaby rewolucja!

 

Volynets w kolejnej rundzie zmierzy się z najwyżej rozstawioną Niemką Tatjaną Marią.

 

W kwalifikacjach odpadła Katarzyna Kawa. W deblu zaprezentuje się Martyna Kubka, w parze z Węgierką Dalmą Galfi. Ich pierwszymi rywalkami będą Brytyjka Madeleine Brooks i Chinka Feng Shuo.

 

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

 

Katie Volynets (USA) - Linda Klimovicova (Polska) 6:2, 6:1.

IM, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

"Pierwsze dni z Igą Świątek". Nowy trener Polki szybko wziął się do pracy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 