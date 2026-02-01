Porażka Klimovicovej w Ostrawie
Linda Klimovicova, która w połowie stycznia w Australian Open zadebiutowała w Wielkim Szlemie, odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Ostrawie. Reprezentantka Polski przegrała z Amerykanką Katie Volynets 2:6, 1:6.
Urodzona w czeskim Ołomuńcu zawodniczka od poprzedniego sezonu gra w polskich barwach. W Melbourne 134. tenisistka światowego rankingu awansowała do drugiej rundy po kreczu Brytyjki Franceski Jones, a następnie przegrała z Ukrainką Eliną Switoliną.
Volynets w kolejnej rundzie zmierzy się z najwyżej rozstawioną Niemką Tatjaną Marią.
W kwalifikacjach odpadła Katarzyna Kawa. W deblu zaprezentuje się Martyna Kubka, w parze z Węgierką Dalmą Galfi. Ich pierwszymi rywalkami będą Brytyjka Madeleine Brooks i Chinka Feng Shuo.
Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:
Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Katie Volynets (USA) - Linda Klimovicova (Polska) 6:2, 6:1.