Porażka Klimovicovej w Ostrawie

Urodzona w czeskim Ołomuńcu zawodniczka od poprzedniego sezonu gra w polskich barwach. W Melbourne 134. tenisistka światowego rankingu awansowała do drugiej rundy po kreczu Brytyjki Franceski Jones, a następnie przegrała z Ukrainką Eliną Switoliną.

Volynets w kolejnej rundzie zmierzy się z najwyżej rozstawioną Niemką Tatjaną Marią.

W kwalifikacjach odpadła Katarzyna Kawa. W deblu zaprezentuje się Martyna Kubka, w parze z Węgierką Dalmą Galfi. Ich pierwszymi rywalkami będą Brytyjka Madeleine Brooks i Chinka Feng Shuo.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Katie Volynets (USA) - Linda Klimovicova (Polska) 6:2, 6:1.

IM, PAP