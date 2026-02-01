PlusLiga: Asseco Resovia - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Asseco Resovia zagra z Bogdanką LUK Lublin w szlagierowym starciu 19. kolejki PlusLigi. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.
Asseco Resovia zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Drużyna z Rzeszowa wygrała 11 z dotychczas rozegranych 17 spotkań. W poprzedniej kolejce poniosła jednak porażkę - 1:3 z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle na wyjeździe. Później zagrała jeszcze w Lidze Mistrzów, gdzie również zanotowała porażkę - 1:3 z SVG Luneburg.
Zobacz także: PlusLiga. Plotki transferowe przed sezonem 2026/2027. Którzy siatkarze zmienią klub?
Bogdanka LUK Lublin jest wiceliderem PlusLigi, mając na koncie 35 punktów (12 zwycięstw - 5 porażek). Traci jedno oczko do Aluron CMC Warty Zawiercie, którą wyprzedzi w przypadku zwycięstwa w Rzeszowie. W poprzedniej kolejce lublinianie przegrali u siebie 0:3 z JSW Jastrzębskim Weglem. Lepiej zaprezentowali się w meczu Ligi Mistrzów, pokonując Knack Roeselare 3:2.
Resovia i Bogdanka rozegrały dotychczas w PlusLidze dziewięć meczów i aż siedem z nich wygrali rzeszowianie. W obecnym sezonie (6. kolejka, 16 listopada) wygrali w Lublinie 3:2. Siatkarze Bogdanki byli jednak górą w finale Pucharu Polski rozegranym 11 stycznia - wygrali 3:0 i wywalczyli trofeum.
Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 1 lutego o godzinie 14.35 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl