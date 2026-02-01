Show byłego gwiazdora Orlen Wisły Płock! Poznaliśmy brązowych medalistów ME

Było to drugie spotkanie obu drużyn w turnieju, którego gospodarzami były Dania, Norwegia i Szwecja. Kilka dni temu w rundzie zasadniczej Chorwacja wygrała 30:29. Było to także kolejne starcie islandzkich szkoleniowców, Dagura Sigurdssona (Chorwacja) i Snorri Stein Gudjonssona (Islandia).

Zespół z Bałkanów do tej pory wywalczył sześć medali ME (po trzy srebrne i brązowe). Islandia na koncie miała tylko jeden brązowy krążek zdobyty w roku 2010 po zwycięstwie z Polską.

Chorwaci rozpoczęli od skutecznej gry i po trafieniu Mateo Marasa w 18. minucie prowadzili już 12:6. Potem ich gra się załamała i rywale zaczęli mozolnie odrabiać straty. W drugim kwadransie gry deficyt Islandczyków oscylował wokół 2-3 bramek.

Bezpośrednio po przerwie powiększyły się problemy Skandynawów. Viggo Kristjansson (37.) otrzymał czerwoną kartkę za atak na twarz przeciwnika. Chorwaci kontrolowali przebieg meczu. W przeciwnym obozie Omar Ingi Magnusson nie mylił się z 7 metra (9/9), ale jego koledzy, choćby Janus Smarason, nie zapewniali właściwego wsparcia. Rywale, wysoko prowadząc, często decydowali się grać na dwa koła kosztem bramkarza. W tym elemencie gry dobrze czuł się rozgrywający Tin Lucin. Były gracz Orlen Wisły Płock okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem zwycięzców i zasłużenie odebrał nagrodę dla najlepszego gracza meczu (MVP).

Chorwaci na miejsce na podium musieli w finałowych minutach solidnie zapracować. Kolejny zawodnik z rodowodem występów w Płocku, Viktor Gisli Hallgrimsson, obronił dwa rzutu karne. Po przeciwnej stronie boiska Magnusson po raz dziesiąty trafił z 7 metra, zmniejszając straty do jednego gola. W emocjonującej końcówce szala wiktorii nie przechyliła się jednak na stronę Islandii.

To drugie trofeum Sigurdssona z reprezentacją Chorwacji. W roku 2025 doprowadził drużynę do wicemistrzostwa świata.

Chorwacja - Islandia 34:33 (17:14)

Najwięcej bramek - dla Chorwacji: Tin Lucin 9, Veron Nacinović 6, Ivan Martinović 5; dla Islandii: Omar Ingi Magnusson 12, Gisli Kristjansson 6, Odinn Rikhardsson 6.

