Skandal w skokach tuż przed igrzyskami! Gwiazdy okradzione

Zimowe

Do skandalicznego zdarzenia doszło w Willingen tuż przed niedzielnymi zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich. W nocy z soboty na niedzielę norweska kadra została okradziona i straciła część swojego sprzętu.

Skocznia narciarska pokryta śniegiem z napisem "WILLINGEN". Na środku zeskoku znajduje się samotny skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie.
fot: PAP
Kadra Norwegii w skokach narciarskich została okradziona

- Zginęły kaski, gogle, kurtki i rękawice natomiast narty i buty nie zostały ruszone. Część sprzętu była przygotowana na olimpiadę - wyjaśnił szef skoków narciarskich w norweskiej federacji narciarskiej Jan-Erik Aaalbu agencji NTB.

 

- Na zdjęciach z monitoringu, które oglądaliśmy razem z policją, widać jak jakieś osoby włamują się do naszej szatni, a następnie wychodzą z torbami, a w rękach trzymają kaski Johana Andre Forfanga i Halvora Egnera Graneruda. Niestety zdjęcia są bardzo słabej jakości - dodał.

 

Aalbu podkreślił, że najciekawsze jest to, że tylko norweska szatnia został okradziona, ale daleki jest od oskarżeń o możliwy sabotaż - śledztwo prowadzi policja.

PAP
NORWEGIAPŚ W WILLINGENPUCHAR ŚWIATA W WILLINGENSKOKISKOKI NARCIARSKIESPORTY ZIMOWEZIMOWE
