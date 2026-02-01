Słynny trener ma objąć PGE Projekt Warszawa! Sensacyjny ruch hitem transferowym

Roberto Piazza to szkoleniowiec doskonale znany polskim kibicom. W PlusLidze prowadził Jastrzębski Węgiel (2014–15) oraz PGE Skrę Bełchatów (2017–19). Z bełchatowskim klubem wywalczył mistrzostwo Polski (2018) oraz dwukrotnie Superpuchar (2017, 2018). Obecnie jest trenerem Allianz Milano. Włoch ma również doświadczenie reprezentacyjne. Przez lata prowadził Holandię, a w 2025 roku został selekcjonerem kadry Iranu.

Jak poinformowali siatkarscy eksperci Polsatu Sport na kanale "Prawda Siatki", Piazza będzie najprawdopodobniej nowym trenerem PGE Projektu Warszawa. Włoch rozpocznie pracę od początku przyszłego sezonu.

W styczniu z drużyną z Warszawy rozstał się trener Tommi Tiilikainen. Obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął Kamil Nalepka, a rolę drugiego trenera pełni Bartosz Kaczmarek.

– Asystenci poprowadzą drużynę do końca sezonu, a później wjedzie włoska ekipa. Roberto Piazza jest uznawany za jednego z najlepszych trenerów na świecie i prawdopodobnie będzie z nim podpisany dłuższy kontrakt – powiedział Jakub Bednaruk w "Prawdzie Siatki".

– W reprezentacji Holandii, w której gra jeden wybitny zawodnik - Nimir Abdel-Aziz, było widać rękę Piazzy, było widać stempel trenera. Dlatego, jeżeli Projekt pozyskał Piazzę, to gratuluję, bo to fantastyczny wybór – stwierdził Wojciech Drzyzga.

W nowym sezonie do drużyny Projektu dołączy kilku nowych siatkarzy. Wśród nazwisk, które krążą od pewnego czasu w mediach są przyjmujący Aleksander Śliwka, atakujący Yuri Romano oraz środkowy Bartłomiej Lemański.

Trzon drużyny PGE Projekt Warszawa na sezon 2026/2027:

rozgrywający: Jan Firlej

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka(?), Kevin Tillie

atakujący: Yuri Romano

środkowi: Karol Kłos, Bartłomiej Lemański, Jurij Semeniuk

libero: Damian Wojtaszek.

Trener: Roberto Piazza.