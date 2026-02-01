Siatkarze Perugii wygrali w Padwie

Siatkarze Sonepar Padova przegrali z Sir Susa Scai Perugia 1:3 w meczu 17. kolejki ligi włoskiej. W drużynie lidera tabeli SuperLega nie zagrał Kamil Semeniuk.

Drużyna siatkarska w przerwie meczu, zawodnicy w różowych strojach siedzą na ławce, trener rozmawia z nimi.
Siatkarze Perugii są liderem tabeli SuperLega.

Perugia wywalczyła trzy punkty w Padwie, po dość wyrównanym spotkaniu. Premierową partię rozstrzygnęła gra na przewagi (26:28), w drugiej wyraźnie lepsi byli goście (19:25), ale trzecia znów na przewagi, tym razem dla gospodarzy (26:24). W czwartym secie udało się ekipie trenera Angelo Lorenzettiego zamknąć mecz (22:25).

 

Najwięcej punktów zdobyli Davide Gardini (16) i Mattia Orioli (15) - dla gospodarzy oraz Wassim Ben Tara (17) i Oleg Płotnicki (15) - dla Perugii. "Block Devils" zanotowali aż 21 punktowych bloków. Kamil Semeniuk tym razem nie pojawił się na boisku.

 

Perugia jest liderem tabeli SuperLega z dorobkiem 50 punktów. Drugie miejsce zajmuje ze stratą pięciu oczek Rana Verona, która w tej kolejce przegrała u siebie z Cucine Lube Civitanova 0:3. Itas Trentino plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 42 punktów.

 

Sonepar Padova – Sir Susa Scai Perugia 1:3 (26:28, 19:25, 26:24, 22:25)

 

Padova: Andrea Truocchio, Vuk Todorovic, Mattia Orioli, Alberto Polo, Veljko Masulovic, Davide Gardini – Benjamin Diez (libero) oraz Francesco Zoppellari, Tommaso Stefani, Alessandro Toscani. Trener: Jacopo Cuttini.
Perugia: Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Yuki Ishikawa, Roberto Russo, Simone Giannelli – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Sebastian Sole, Gabrijel Cvanciger. Trener: Angelo Lorenzetti.

 

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA

KAMIL SEMENIUKSIATKÓWKASIR SUSA SCAI PERUGIASONEPAR PADOVASUPERLEGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin
Zobacz także

Emocje w hicie PlusLigi. Tie-break decydował o zwycięstwie

