Sukces polskiej tenisistki! Pierwszy raz w karierze

Zuzanna Pawlikowska przystąpiła do eliminacji turnieju rangi WTA 125 w Mumbaju. 20-letnia Polka została rozstawiona w drabince kwalifikacyjnej z numerem 3.

W pierwszej rundzie Pawlikowska mierzyła się z grającą z dziką kartą nienotowaną w rankingu WTA Induską Parthsarthi Arun Mundhe. 433. na światowej liście Polka triumfowała po niełatwym boju: 6:7(1), 6:2, 6:3.

W decydującej fazie Pawlikowska rywalizowała z rozstawioną z "7" Finką Anastasią Kulikovą. Tym razem to Polka zwyciężyła pierwszego seta (6:3), lecz w drugim musiała uznać wyższość przeciwniczki (4:6).

W finałowej odsłonie zmagań o awansie zadecydował tie-break. W nim Polka okazała się lepsza do czterech, meldując się tym samym w głównej drabince imprezy w Mumbaju.

Pawlikowska zadebiutuje na tym szczeblu rozgrywek. Nigdy dotąd bowiem nie miała okazji wystąpić w turnieju rangi WTA 125.