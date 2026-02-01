Sukces polskiej tenisistki! Pierwszy raz w karierze

Julian Cieślak

Zuzanna Pawlikowska pierwszy raz w swojej karierze wystąpi w turnieju rangi WTA 125. 20-letnia Polka przebrnęła kwalifikacje w Mumbaju. Pokonała odpowiednio Induskę Parthsarthi Arun Mundhe oraz Finkę Anastasię Kulikovą.

Uśmiechnięta młoda kobieta w stroju tenisowym trzyma rakietę tenisową.
fot. PAP
Zuzanna Pawlikowska

Zuzanna Pawlikowska przystąpiła do eliminacji turnieju rangi WTA 125 w Mumbaju. 20-letnia Polka została rozstawiona w drabince kwalifikacyjnej z numerem 3.

 

W pierwszej rundzie Pawlikowska mierzyła się z grającą z dziką kartą nienotowaną w rankingu WTA Induską Parthsarthi Arun Mundhe. 433. na światowej liście Polka triumfowała po niełatwym boju: 6:7(1), 6:2, 6:3.

 

W decydującej fazie Pawlikowska rywalizowała z rozstawioną z "7" Finką Anastasią Kulikovą. Tym razem to Polka zwyciężyła pierwszego seta (6:3), lecz w drugim musiała uznać wyższość przeciwniczki (4:6).

 

W finałowej odsłonie zmagań o awansie zadecydował tie-break. W nim Polka okazała się lepsza do czterech, meldując się tym samym w głównej drabince imprezy w Mumbaju.

 

Pawlikowska zadebiutuje na tym szczeblu rozgrywek. Nigdy dotąd bowiem nie miała okazji wystąpić w turnieju rangi WTA 125.

