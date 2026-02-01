SuperLega: Sonepar Padova - Sir Susa Scai Perugia. Relacja live i wynik na żywo online
Sonepar Padova - Sir Susa Scai Perugia to starcie 19. kolejki włoskiej ligi siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo z meczu Sonepar Padova - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.
Drużyna Kamila Semeniuka pewnie przewodzi stawce we włoskiej SuperLedze. Po 18 kolejkach podopieczni Angelo Lorenzettiego zgromadzili 47 punktów na swoim koncie. Wicelidera, Ranę Werona, wyprzedzają o dwa "oczka". Perugia imponuje formą, śrubuje ona niesamowitą serię 20 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach.
Ich niedzielni rywale zajmują dziewiątą lokatę w tabeli. Choć Padova wygrała dwa ostatnie spotkania, wcześniej borykała się z kryzysem i zanotowała pięć porażek z rzędu.
Poprzednie starcie tych drużyn, rozegrane w ramach trzeciej kolejki obecnego sezonu SuperLegi, zakończyło się gładkim zwycięstwem triumfatorów ostatniej edycji Ligi Mistrzów 3:0.
