PGE Projekt Warszawa wrócił na fotel lidera! Przetasowania w czołówce PlusLigi

W pierwszym secie oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów. Siatkarze Projektu zaczęli budować przewagę przy zagrywkach Linusa Webera (6:8), a gospodarze odwrócili wynik, gdy w polu serwisowym pojawił się Piotr Orczyk (19:16). Stołeczni siatkarze wyrównali i seta zwieńczyła długa rywalizacja na przewagi. Obie ekipy miały w niej piłki setowe, a ostateczne rozstrzygnięcie na korzyść gości przyniósł as serwisowy Webera (32:34).

Drugą partię również wygrali siatkarze Projektu. Goście mieli minimalną przewagę już na początku (7:9), a w środkowej części seta jeszcze powiększyli różnicę (12:17). Gdańszczanie zerwali się do walki (17:19), ale Projekt nie pozwolił rywalom na odrobienie strat. Asem popisał się Jan Firlej (17:21), piłkę setową przyniósł skuteczny atak Kevina Tillie (20:24), a serwis gospodarzy w siatkę ustalił wynik na 21:25.

Początek trzeciej odsłony przyniósł równą grę obu zespołów (10:10). W środkowej części seta znów przewagę uzyskał Projekt (12:14, 16:19). W końcówce goście odskoczyli na cztery oczka (18:22), Trefl nie rezygnował, asa posłał Paweł Pietraszko (20:22), ale kluczowe akcje padły łupem siatkarzy Projektu. Skuteczne ataki Linusa Webera i Kevin Tillie oraz punktowy blok przyniosły gościom decydujące punkty (21:25).

Najwięcej punktów: Tobias Brand (13) - Trefl; Bartosz Bednorz (21), Linus Weber (15), Kevin Tillie (12) - Projekt. MVP: Bartosz Bednorz (17/27 = 63% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki; 52% pozytywnego przyjęcia).

Energa Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa 0:3 (32:34, 21:25, 21:25)

Trefl: Piotr Nowakowski, Joe Worsley, Tobias Brand, Moustapha M'Baye, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk – Voitto Koykka (libero) oraz Damian Kogut, Rafał Sobański, Damian Schulz, Paweł Pietraszko, Przemysław Stępień. Trener: Mariusz Sordyl.

Projekt: Kevin Tillie, Karol Kłos, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurii Semeniuk, Linus Weber – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Bartosz Gomułka, Bartosz Firszt. Trener: Kamil Nalepka.

