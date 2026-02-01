UFC 325. Wyniki i skróty walk

Wyniki i skróty walk gali UFC 325:

Karta główna:

145 lb: Alexander Volkanovski (28-4) pokonał Diego Lopesa (27-8) przez jednogłośną decyzję sędziów (49-46, 49-46, 50-45) – o pas wagi piórkowej.

155 lb: Benoit Saint-Denis (17-3) pokonał Dana Hookera (24-14) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

155 lb: Mauricio Ruffy (13-2) pokonał Rafaela Fizieva (13-5) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

265 lb: Tallison Teixeira (9-1) pokonał Taia Tuivasę (14-9)przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

155 lb: Quillan Salkilld (11-1) pokonał Jamiego Mullarkey'a (18-9) przez poddanie w pierwszej rundzie.

Karta wstępna:

205 lb: Billy Elekana (10-2) pokonał Juniora Tafę (6-5) przez poddanie w drugiej rundzie.

185 lb: Cam Rowston (14-3) pokonał Cody'ego Brundage'a (11-8-1) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

185 lb: Jacob Malkoun (9-3) pokonał Torreza Finney'a (11-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-26, 30-26).

170 lb: Jonathan Micalleff (9-1) pokonał Obana Elliotta (12-4) przez techniczne poddanie w drugiej rundzie.

Karta przedwstępna:

145 lb: Kaan Ofli (13-4-1) pokonał Yizhę (26-6) przez większościową decyzję sędziów (29-28, 28-28, 29-28).

155 lb: Dom Mar Fan (9-2) pokonał Sangwook Kima (13-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

145 lb: Keiichiro Nakamura (8-1) pokonał Sebastiana Szalay'a (10-2) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

135 lb: Lawrence Lui (8-1) pokonał Sulangrangbo (10-4) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

AA, Polsat Sport