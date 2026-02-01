W sobotę zdobył pierwsze punkty w sezonie, a teraz odpowiada hejterom! "Potrafię skakać"

Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, tylko Aleksander Zniszczoł awansował do serii finałowej konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Ostatecznie zajął w nim 28. miejsce. Na etapie pierwszej serii z rywalizacją pożegnali się: 34. Dawid Kubacki - 116 m, 40. Maciej Kot - 115 m, 48. Klemens Joniak - 103 m i 49. Piotr Żyła - 85,5 m.

31-latek po zakończeniu rywalizacji wypowiedział się na temat hejtu, jaki spotyka go w tym sezonie.

- Ja wiem, że potrafię skakać, tylko potrzebowałem poskładać to do kupy. W Wiśle zrobiłem krok do przodu i, jadąc tutaj, chciałem dalej pracować. Po Oberstdorfie dostałem bardzo dużo brzydkich wiadomości prywatnych. Odpisałem jednej osobie, pytając, dlaczego tak do mnie pisze. Odpowiedź była: "bo inaczej byś mi nie odpisał". Jak to przeczytałem, to pomyślałem - oho... Ciekawy jest ten świat i te odpowiedzi. Magiel miałem dobry. Pal sześć mnie, ale mam córkę, która chodzi do szkoły. To może się na niej odbić - powiedział Zniszczoł w rozmowie ze skijumping.pl.

W niedzielę Biało-Czerwoni będą mieli kolejną szansę na punkty. Drugi konkurs indywidualny w Willingen zaplanowano na godz. 16:00.

Przypomnijmy, że do Niemiec nie pojechali reprezentanci Polski, którzy przygotowują się do startu w igrzyskach olimpijskich: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

KP, Polsat Sport