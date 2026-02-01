Ważne zwycięstwo Borussii Dortmund. Strata do Bayernu coraz mniejsza

BVB niespodziewanie trudno przyszło zwycięstwo nad znacznie niżej notowanym rywalem, ale ostatecznie sięgnęła po trzy punkty, mimo że między 48. a 68. minutą to goście prowadzili 2:1. O wygranej Dortmundczyków zdecydowały dwa gole Gwinejczyka Serhou Guirassy'ego, który w końcówce zmarnował rzut karny i nie wykorzystał szansy na skompletowanie hat-tricka.

Borussia zgromadziła 45 punktów. W sobotę Bayern zremisował na wyjeździe z Hamburgerem SV 2:2, tracąc decydującego gola po strzale byłego piłkarza Radomiaka Luki Vuskovicia. Natomiast w poprzedniej kolejce Bawarczycy, którzy mają 51 pkt, ponieśli pierwszą w tym sezonie porażkę w Bundeslidze - 1:2 u siebie z FC Augsburg.

Tego samego dnia BVB rozbiła w Berlinie Union 3:0. Przewaga mistrza nad wiceliderem stopniała więc z 11 do sześciu punktów w ciągu ośmiu dni.

W przyszłym tygodniu Bayern podejmie zajmującą trzecie miejsce ekipę Hoffenheim (42 pkt), a Dortmundczycy zagrają na wyjeździe z 14. w tabeli VfL Wolfsburg, którego bramkarzem jest Kamil Grabara.

IM, PAP