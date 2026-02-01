WTA w Abu Zabi: Jelena Ostapenko - Oksana Sielechmietjewa. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Ostapenko - Oksana Sielechmietjewa to mecz pierwszej rundy WTA w Abu Zabi. Relacja live i wynik na żywo z meczu Ostapenko - Sielechmietjewa na Polsatsport.pl.
Ostapenko i Sielechmietjewa zmierzą się po raz pierwszy
Faworytką tego starcia będzie reprezentantka Łotwy, która nie zapisze ostatniego Australian Open do udanych. Najpierw udało jej się wyeliminować Rebeccę Sramkovą, lecz już w drugiej rundzie nie poradziła sobie z Wang Xinyu.
Z kolei Sielechmietjewa dotarła do trzeciej rundy Australian Open. Pokonała po drodze Ellę Seidel oraz Paulę Badosę, a zatrzymała się dopiero na Jessice Peguli.
Będzie to pierwsze spotkanie Ostapenko z Sielechmietjewą.
