Hiszpanka przystępuje do turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po nieudanym występie w Australian Open, gdzie odpadła już w drugiej rundzie po porażce z Oksaną Sielechmietjewą 4:6, 4:6. 26. rakieta świata nie przebrnęła drugiej rundy żadnego z turniejów rangi WTA od czerwca 2025 roku. Wówczas, w ćwierćfinale w Berlinie, musiała skreczować w starciu z Chinką Xinyu Wang przy stanie 1:6.

Jej dzisiejsza rywalka to 104. zawodniczka rankingu WTA. Będzie to dla niej już trzeci mecz w Abu Zabi, ponieważ musiała przebijać się przez eliminacje. Co ciekawe, Białorusinka przegrała finał kwalifikacji z Sonayą Kartal (2:6, 4:6), ale awansowała do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana".

Do tej pory obie tenisistki mierzyły się ze sobą dwukrotnie, a ich bilans to 1:1. W pierwszym starciu zwyciężyła Sasnowicz, jednak w ostatnim pojedynku, podczas turnieju w Rzymie w 2022 roku, górą była Badosa, która wygrała 6:2, 6:1.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Badosa - Sasnowicz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:00.

ŁO, Polsat Sport