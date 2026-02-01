WTA w Cluj-Napoca: Anastazja Potapowa - Lucia Bronzetti. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Anastazja Potapowa - Lucia Bronzetti to mecz pierwszej rundy turnieju WTA w Cluj-Napoca. Relacja live i wynik na żywo z meczu Potapowa - Bronzetti na Polsatsport.pl.

Potapowa ma za sobą udział w głównej drabince Australian Open. Reprezentantka Austrii pokonała Suzan Lamens oraz Emmę Raducanu, by zatrzymać się na Arynie Sabalence w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju.

 

Z kolei Bronzetti zatrzymała się na trzeciej rundzie, ale kwalifikacji Australian Open. Włoszka ograła Alionę Bolsovą Zadoinovą oraz Mary Stoianę, lecz w decydującym spotkaniu przegrała ze Sloane Stephens.

 

Będzie to szóste spotkanie Potapowej z Bronzetti. Co ciekawe, poprzednie pięć padło łupem Potapowej.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Potapowa - Bronzetti na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 