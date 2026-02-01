WTA w Cluj-Napoca: Maja Chwalińska - Ana Bogdan. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maja Chwalińska zmierzy się z Aną Bogdan w pierwszej rundzie turnieju WTA w Cluj-Napoca. Relacja live i wynik na żywo spotkania Chwalińska - Bogdan na Polsatsport.pl.

Tenisistka przygotowująca się do uderzenia piłki rakietą na kortach ziemnych.
fot: PAP
Maja Chwalińska

Polka z powodzeniem przebrnęła przez kwalifikacje do turnieju w Rumunii. W pierwszym meczu pokonała reprezentantkę gospodarzy, Marę Gae (6:2, 6:3), a następnie wygrała z Hiszpanką Leyre Romero Gormaz 7:6(2), 6:4.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lady in red! Niezwykła sesja Jeleny Rybakiny po triumfie w Australian Open

 

W pierwszej rundzie imprezy w Cluj-Napoca Chwalińska zmierzy się z Aną Bogdan - również reprezentantką kraju, w którym odbywają się zawody.

 

Przypomnijmy, że 24-latka wystąpi także w turnieju deblowym. Jej partnerką będzie Słowenka Kaja Juvan, a ich pierwszymi rywalkami będą Anna Bondar oraz Greet Minnen.

 

Relacja live i wynik na żywo spotkania Chwalińska - Bogdan na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANA BOGDANMAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W CLUJ-NAPOCA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Olejniczak: Współpraca Igi Świątek z nowym trenerem wcale nie musi trwać zbyt długo
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 