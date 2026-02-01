Maja Chwalińska

Polka z powodzeniem przebrnęła przez kwalifikacje do turnieju w Rumunii. W pierwszym meczu pokonała reprezentantkę gospodarzy, Marę Gae (6:2, 6:3), a następnie wygrała z Hiszpanką Leyre Romero Gormaz 7:6(2), 6:4.

W pierwszej rundzie imprezy w Cluj-Napoca Chwalińska zmierzy się z Aną Bogdan - również reprezentantką kraju, w którym odbywają się zawody.

Przypomnijmy, że 24-latka wystąpi także w turnieju deblowym. Jej partnerką będzie Słowenka Kaja Juvan, a ich pierwszymi rywalkami będą Anna Bondar oraz Greet Minnen.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Chwalińska - Bogdan na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport