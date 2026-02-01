WTA w Cluj-Napoce: Emma Raducanu - Greet Minnen. Relacja na żywo

Raducanu w dopiero co zakończonym Australian Open odpadła już w 2. rundzie w starciu z Anastazją Potapową. Minnen nie przebrnęła kwalifikacji, w których lepsza okazała się reprezentująca Polskę Linda Klimovicova.

Raducanu to triumfatorka US Open z 2021 roku. 23 latka reprezentuje barwy Wielkiej Brytanii, ale jej ojciec pochodzi z Rumunii. Minnen pochodzi z Belgii i dotychczas większe osiągnięcia notowała w deblu. W 2023 roku grała w finale singla turnieju WTA w Kozerkach.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Raducanu - Minnen na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport