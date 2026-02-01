Zwolnili trenera po siedmiu miesiącach! Zła passa musiała się tak skończyć

Werder nie wygrał żadnego z ostatnich 10 spotkań i choć w sobotę zremisował z Borussią Moenchengladbach 1:1, to władze klubu zdecydowały o zwolnieniu 56-letniego szkoleniowca, którego latem za 350 tysięcy euro wykupiono z drugoligowego Elversbergu.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy w Barcelonie. Szansa dla Lewandowskiego?

Tymczasowo drużynę prowadzić będą dotychczasowi asystenci Steffena - Raphael Duarte i Christian Gross.

Zespół z Bremy ma 19 punktów i zajmuje 15., ostatnią bezpieczną pozycję w tabeli Bundesligi. O punkt wyprzedza plasującą się na miejscu barażowym FSV Mainz. Niżej są tylko FC St. Pauli, w którym występują Arkadiusz Pyrka i Adam Dźwigała, oraz Heidenheim.

KP, PAP