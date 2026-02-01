Żyła najlepszy z Polaków podczas próby generalnej przed IO! Wygrał lider PŚ

Żyła uzyskał 140 m i 147,5 m, co dało mu 239,2 pkt. Joniak otrzymał notę 174 pkt po skokach na 132,5 m i 115 m. Kot, Kubacki i Zniszczoł odpadli po pierwszej serii.

Prevc z krótszego od innych zawodników rozbiegu skoczył 147 m i 152 m. Zdeklasował konkurencję notą 293 pkt. Słoweniec odniósł 11. zwycięstwo w sezonie.

Drugie miejsce zajął Japończyk Ren Nikaido, który po skokach na 142 m i 152,5 m stracił 31,7 pkt do Prevca. Trzeci Niemiec Philipp Raimund osiągnął 142,5 m i 139,5 m, co dało mu 253,1 pkt.

W niedzielnym konkursie na Muehlenkopfschanze oddano aż 13 skoków powyżej 140 m. Były to ostatnie zawody Pucharu Świata przed IO we Włoszech.

