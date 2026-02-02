22. raz wśród najlepszych! Kosmiczny wynik LeBrona Jamesa

75. edycja tego wydarzenia odbędzie się 15 lutego w nowej hali Intuit Dome, z której na co dzień korzysta zespół Los Angeles Clippers. Ponownie w zmienionej formule, gdyż tym razem władze ligi zdecydowały o przeprowadzeniu miniturnieju z udziałem trzech drużyn, w tym jednej w całości złożonej z zawodników zagranicznych.

James, najlepszy strzelec w historii NBA, czterokrotny zdobywca nagrody MVP i czterokrotny mistrz ligi, w tym sezonie - choć jest trapiony kontuzjami - w 30 występach średnio zaliczył 21,9 pkt, 6,6 asysty, 5,8 zbiórki i 1,1 przechwytu.

Obok niego, jako rezerwowi nominacje otrzymali m.in. doświadczony Kevin Durant z Houston Rockets czy mający okazję do debiutu w All Star Game: Kanadyjczyk Jamal Murray z Denver Nuggets, reprezentant Izraela Deni Avdija z Portland Trail Blazers czy Chet Holmgren z mistrzowskiej drużyny Oklahoma City Thunder.

Na Wschodzie status rezerwowych otrzymali m.in. Donovan Mitchell z Cleveland Cavaliers, Pascal Siakam z Indiana Pacers czy Karl-Anthony Towns z New York Knicks.

Wśród zawodników nominalnych wyjściowych piątek, ogłoszonych już w styczniu, znaleźli się - w Konferencji Zachodniej: Shai Gilgeous-Alexander, Słoweniec Luka Doncić, Serb Nikola Jokić, Stephen Curry i Francuz Victor Wembanyama, a na Wschodzie: Grek Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Jalen Brunson i Cade Cunningham.

Łącznie wybrano zatem do gry 24 koszykarzy. Teraz zostaną oni podzieleni na trzy drużyny, w tym jedną w całości jako "Resztę Świata".

Koszykarze nominowani do występu w Meczu Gwiazd:

Konferencja Wschodnia: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) i rezerwowi: Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Konferencja Zachodnia: Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncić (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) i rezerwowi: Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), LeBron James (Los Angeles Lakers), Jamal Murray (Denver Nuggets).

IM, PAP