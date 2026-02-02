Alarm w ekstraklasie! Kolejny mecz odwołany

PKO BP Ekstraklasa poinformowała, że GKS Katowice zwrócił się do Departamentu Logistyki Rozgrywek z wnioskiem o rozważenie możliwości rozegrania zaległego meczu z Jagiellonią w Białymstoku w innym terminie. Jako uzasadnienie podano to, że prognozowane są skrajnie niskie temperatury oraz opady, które mogą uniemożliwić rozegranie meczu.

Jagiellonia Białystok wsparła ten wniosek.

"W Białymstoku panują i przez kilka najbliższych dni prognozowane są silne mrozy, sięgające w poniedziałek i wtorek nawet –25°C, a dodatkowo w dniu meczu możliwe są opady śniegu. To najgorsze przewidywane warunki, jeszcze bardziej niekorzystne niż panujące w weekend" - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

Jak się okazuje, takich sytuacji może być więcej.

"Luty zapowiada się z dużą ilością opadów i musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. (...) Tak ciężkiej zimy nie było w Polsce od wielu lat, dlatego też musimy dostosować się do panujących warunków pogodowych. Przekładanie meczów zdarza się wszędzie w Europie, zdarzać się będzie, musimy po prostu to przyjąć do wiadomości, że czasem natura wygra z piłką" - podsumował Stefański.

Będzie to już zatem drugie przełożenie spotkania Jagiellonia - GKS. Za pierwszym razem powodem również był zły stan boiska spowodowany opadami śniegu.