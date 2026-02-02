Aleksandra Mirosław kończy karierę! Przypomnijmy jej sukcesy

Mirosław w stolicy Korei Płd. po raz szósty w karierze usłyszała Mazurka Dąbrowskiego po wielkim sportowym sukcesie. W mistrzostwach świata, poza Seulem, triumfowała w 2018 roku w Innsbrucku i rok później w japońskim Hachioji. Dwa złote medale wywalczyła też w mistrzostwach Europy - w 2019 roku w Edynburgu i w Monachium w 2022 roku.

Najcenniejsze było jednak bez wątpienia zdobyte 5 sierpnia 2024 w Paryżu olimpijskie złoto, co czyni ją najbardziej utytułowaną zawodniczką swojej specjalności.

Przygodę ze wspinaniem rozpoczęła w 2007 roku, gdy w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie realizowano projekt Polskiego Związku Alpinizmu „Ścianka w każdej szkole”. Do uprawiania tego sportu zachęciły ją sukcesy w kraju starszej o trzy lata siostry Małgorzaty. Zazdrościła jej pucharów i nagród.

- Zawsze ją podziwiałam. Gosia była dla mnie autorytetem i motywatorem. Wiedziałam od samego początku, że to jest dla mnie. Powiedziałam nawet, że zostanę mistrzynią świata, bo wtedy wspinaczka sportowa nie była dyscypliną olimpijską. Jako 13-latka nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że sport nieolimpijski pewnego dnia może stać się olimpijskim, więc dlatego powiedziałam, że będę mistrzynią świata – przyznała Mirosław w wywiadzie w 2023 roku.

Włączenie wspinaczki sportowej jako kombinacji składającej się z trzech konkurencji: wspinaczki na czas, prowadzenia i boulderingu, do programu olimpiady zostało przegłosowane 3 sierpnia 2016 na 129. sesji MKOl podczas igrzysk w Rio de Janeiro.

I wtedy zaczęła marzyć o... mistrzostwie olimpijskim. W 2016 r. zajęła czwarte miejsce w MŚ, choć była w znakomitej formie i ta „porażka” była dodatkową motywacją do walki o najwyższe cele. Jako absolwentka AWF łączyła wtedy jeszcze treningi z pracą nauczycielki WF w lubelskiej szkole, tej samej, do której chodziła. W 2018 roku wywalczyła pierwszy złoty medal MŚ we wspinaczce na czas, jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Rudzińska.

W 2019 r. jej trener Mateusz Mirosław stał się mężem i tandem zaczął odnosić jeszcze większe sukcesy.

Zakwalifikowała się do premierowej rywalizacji w Tokio. W stolicy Japonii wygrała swoja koronną konkurencję, pobiła rekord świata Rosjanki Julii Kapliny o 0,12 s uzyskując 6,84, ale ostatecznie była czwarta, bo kombinacja premiowała najbardziej wszechstronne zawodniczki.

- Myślę, że start w Tokio i pobicie tam rekordu świata było dla mnie przełomowym punktem kariery. Teraz jestem na takim etapie, że naprawdę nie mam na co narzekać pod względem sportowym, organizacyjnym i finansowym. Patrząc z punktu widzenia logistyki, finansowania treningów, zmieniło się bardzo dużo – podkreśliła.

Kwalifikację do paryskich igrzysk wywalczyła we wrześniu 2023 w Rzymie (w finale pokonała Aleksandrę Kałucką), ustanawiając rekord globu - 6,24. To było jej drugie podejście, bowiem przegrała miesiąc wcześniej w MŚ w Bernie, odpadając w półfinale i ostatecznie zdobywając brązowy medal.

Od lat jest jedną ze sportowych ikon Lublina. Od igrzysk w Paryżu, gdzie od rekordu świata 6,06 w eliminacjach przez pewnie wygrane biegi w fazie pucharowej, po jedyny dla Polski złoty medal tej imprezy, zna ją cały kraj. W rodzinnym mieście ma mural na jednej z kamienic, przedstawiający w skali 1:1 linię jej wspinaczki. Po sczytaniu kodu QR można obejrzeć w 3D, jak Aleksandra Mirosław wspina się po ścianie.

Sezon poolimpijski kapral Aleksandra Mirosław rozpoczęła od triumfu w Zimowych Igrzyskach Wojskowych w szwajcarskim Waedenswil. Później były m.in. dwa zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata - we francuskim Chamonix i na Bali, zaś w historycznym, pierwszym przed rodzimą publicznością starcie w Krakowie była trzecia, co - przy opuszczeniu dwóch przystanków - dało jej czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu (3185 pkt).

Dużo czasu spędzała ostatnio w Hiszpanii, gdyż jej mąż i trener jednocześnie zaczął prowadzić reprezentację tego kraju.

Aleksandra Mirosław (z d. Rudzińska)

ur. 2.02.1994

wzrost 162 cm



Największe sukcesy:

Rekordzistka globu: 6,034

Igrzyska olimpijskie

1. miejsce Paryż 2024

4. miejsce Tokio 2021

Mistrzostwa świata:

1. miejsce 2018

1. miejsce 2019

3. miejsce 2014

3. miejsce 2021

3. miejsce 2023

1. miejsce 2025

Igrzyska Europejskie 2023

2. miejsce

Mistrzostwa Europy

1. miejsce 2019

1. miejsce 2022

3. miejsce 2013

Mistrzostwa świata juniorów

1. miejsce 2009

1. miejsce 2013

IM, PAP