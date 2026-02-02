Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Martin Damm?

Hubert Hurkacz przystępował do Australian Open po świetnym występie w United Cup, gdzie Polska - po raz pierwszy w historii - odniosła zwycięstwo. Można było zatem wierzyć, że i w Melbourne uda mu się osiągnąć dobry wynik.

ZOBACZ TAKŻE: Nie dała rywalce szans! Polka w kolejnej rundzie

Już w pierwszym meczu Wrocławianin pokazał jednak, że nie jest w wybitnej formie. Ostatecznie pokonał Zizou Bergsa, natomiast w nocy z środy na czwartek nie dał rady Ethanowi Quinnowi i pożegnał się z rywalizacją.

Od wtorku Polak będzie rywalizował we Francji. W Montpellier został rozstawiony z "7". Jego pierwszym rywalem będzie kwalifikant -160. zawodnik rankingu ATP, Martin Damm. Amerykanin w bezpośredniej walce o udział w turnieju pokonał Clementa Tabura 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 7:6 (10-8).

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Martin Damm we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:30.

KP, Polsat Sport