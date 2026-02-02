ATP w Montpellier: Hubert Hurkacz - Martin Damm. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Tenis

Hubert Hurkacz zagra z Martinem Dammem w spotkaniu pierwszej rundy turnieju ATP 250 w Montpellier. Czy Polak awansuje dalej? Transmisja meczu Hurkacz - Damm we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Tenisista Hubert Hurkacz podczas meczu, trzymający rakietę oburącz i przygotowujący się do uderzenia.
fot. AFP
Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Martin Damm?

Hubert Hurkacz przystępował do Australian Open po świetnym występie w United Cup, gdzie Polska - po raz pierwszy w historii - odniosła zwycięstwo. Można było zatem wierzyć, że i w Melbourne uda mu się osiągnąć dobry wynik.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie dała rywalce szans! Polka w kolejnej rundzie

 

Już w pierwszym meczu Wrocławianin pokazał jednak, że nie jest w wybitnej formie. Ostatecznie pokonał Zizou Bergsa, natomiast w nocy z środy na czwartek nie dał rady Ethanowi Quinnowi i pożegnał się z rywalizacją.

 

Od wtorku Polak będzie rywalizował we Francji. W Montpellier został rozstawiony z "7". Jego pierwszym rywalem będzie kwalifikant -160. zawodnik rankingu ATP, Martin Damm. Amerykanin w bezpośredniej walce o udział w turnieju pokonał Clementa Tabura 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 7:6 (10-8).

 

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Martin Damm we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magda Linette opowiedziała o rywalizacji z Igą Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 