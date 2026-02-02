Benzema zmienia klub. Wiemy, gdzie zagra
Karim Benzema będzie miał nowego pracodawcę. Występujący ostatnio w Al-Ittihad napastnik zmienia barwy, ale nie zmienia ligi. To pokłosie konfliktu, jaki powstał pomiędzy Francuzem, a klubem z Dżuddy.
Przedstawiciele Al-Ittihad usiedli w ostatnim czasie do rozmów z Benzemą i próbowali go namówić do pozostania w klubie. Francuz nie zgodził się jednak na nowe warunki, które polegały na zrzeczeniu się przez niego pensji, w zamian za wyłącznie prawo do wizerunku.
Piłkarz w ostatnim czasie przestał pojawiać się w kadrze meczowej. Było więc pewne, że wkrótce opuści klub. Francuzem zainteresowane były zespoły z Europy, ale ostatecznie zdecydował się on nie zmieniać ligi.
Nowym pracodawcą Benzemy będzie Al-Hilal. Klub z Rijadu poinformował, że wicemistrz świata podpisał półtoraroczny kontrakt. W zespole Simone Inzaghiego występują tacy zawodnicy jak Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves czy też Darwin Nunez. Al-Hilal prowadzi obecnie w tabeli ligi saudyjskiej.
Benzema do Al-Ittihad trafił z Realu Madryt. Z "Królewskimi" wygrał m.in. pięciokrotnie Ligę Mistrzów. W 2022 roku został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie Złotej Piłki.
