Benzema zmienia klub. Wiemy, gdzie zagra

Przedstawiciele Al-Ittihad usiedli w ostatnim czasie do rozmów z Benzemą i próbowali go namówić do pozostania w klubie. Francuz nie zgodził się jednak na nowe warunki, które polegały na zrzeczeniu się przez niego pensji, w zamian za wyłącznie prawo do wizerunku.

Piłkarz w ostatnim czasie przestał pojawiać się w kadrze meczowej. Było więc pewne, że wkrótce opuści klub. Francuzem zainteresowane były zespoły z Europy, ale ostatecznie zdecydował się on nie zmieniać ligi.

Nowym pracodawcą Benzemy będzie Al-Hilal. Klub z Rijadu poinformował, że wicemistrz świata podpisał półtoraroczny kontrakt. W zespole Simone Inzaghiego występują tacy zawodnicy jak Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves czy też Darwin Nunez. Al-Hilal prowadzi obecnie w tabeli ligi saudyjskiej.

Benzema do Al-Ittihad trafił z Realu Madryt. Z "Królewskimi" wygrał m.in. pięciokrotnie Ligę Mistrzów. W 2022 roku został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie Złotej Piłki.

IM, Polsat Sport