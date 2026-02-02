Cristiano Ronaldo strajkuje! Media: nie zagra w najbliższym meczu. Oto powód

W Arabii Saudyjskiej zawrzało. Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo odmówi występu w poniedziałkowym meczu ligowym z Al-Riyadh. To wyraz sprzeciwu Portugalczyka wobec - jego zdaniem - niesprawiedliwego zarządzania klubem przez Public Investment Fund.

Cristiano Ronaldo wyraża swoje niezadowolenie z zarządzania klubem

Od poniedziałkowego poranka piłkarski świat żyje doniesieniami, wedle których Ronaldo miał rozpocząć strajk w Al-Nassr. Portugalczyk, jak donoszą media, nie zagra przeciwko Al-Riyadh.

 

Powód? Gwiazdor jest rzekomo sfrustrowany sposobem, w jaki klub jest zarządzany przez Public Investment Fund. To kontrolowana przez państwo organizacja, do której należą cztery największe drużyny ligi saudyjskiej: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli i Al-Ittihad.


Zdaniem Ronaldo, jego klub nie jest traktowany sprawiedliwie. Do najnowszych informacji w tej sprawie dotarli dziennikarze portugalskiej gazety "A Bola".


"Według informacji, jakie nasza gazeta uzyskała od źródła w Al-Nassr, Cristiano Ronaldo jest niezadowolony ze sposobu, w jaki PIF zarządza klubem, który reprezentuje od trzech lat, zwłaszcza w porównaniu do sposobu, w jaki traktowane są konkurencyjne kluby, również zarządzane przez ten sam fundusz" - czytamy.


Legendarny piłkarz oczekuje większej aktywności Al-Nassr na rynku transferowym. Jego zdaniem wzmocnienie drużyny jest niezbędne, aby klub mógł wywalczyć mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.

