Eurocup: Bahcesehir College Stambuł - WKS Śląsk Wrocław. Transmisja TV i stream. Gdzie obejrzeć?

Podopieczni łotewskiego trenera Ainarsa Bagatskisa w pierwszej rundzie, 18 listopada, pokonali sensacyjnie Bahcesehir we Wrocławiu 99:91 i była to ich ostatnia wygrana w tych rozgrywkach.

Zespół z Turcji jest obecnie wiceliderem tabeli gr. A z bilansem 5-11. Śląsk ma cztery wygrane w 12 spotkaniach, plasuje się na dziewiątej pozycji, bez szans na awans do play off.

Transmisja meczu Bahcesehir College Stambuł - WKS Śląsk Wrocław we wtorek 3 lutego od 16.55 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

PAP