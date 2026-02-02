Eurocup: Bahcesehir College Stambuł - WKS Śląsk Wrocław. Transmisja TV i stream. Gdzie obejrzeć?

Koszykówka

Koszykarze Śląska Wrocław w przedostatniej kolejce fazy grupowej Eurocupu zmierzą się we wtorek w Stambule z zespołem kapitana reprezentacji Mateusza Ponitki, czyli tureckim Bahcesehir. Transmisja meczu Bahcesehir College Stambuł - WKS Śląsk Wrocław we wtorek 3 lutego o 16.55 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Trener koszykówki Ainars Bagatskis rozmawia z zawodnikiem.
fot. PAP

Podopieczni łotewskiego trenera Ainarsa Bagatskisa w pierwszej rundzie, 18 listopada, pokonali sensacyjnie Bahcesehir we Wrocławiu 99:91 i była to ich ostatnia wygrana w tych rozgrywkach.

 

Zespół z Turcji jest obecnie wiceliderem tabeli gr. A z bilansem 5-11. Śląsk ma cztery wygrane w 12 spotkaniach, plasuje się na dziewiątej pozycji, bez szans na awans do play off.

 

Transmisja meczu Bahcesehir College Stambuł - WKS Śląsk Wrocław we wtorek 3 lutego od 16.55 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

PAP
