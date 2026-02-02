Gwiazda światowej siatkówki w duecie z Wilfredo Leonem! Galaktyczny transfer Bogdanki
Ran Takahashi w Bogdance LUK Lublin - to będzie jeden z największych hitów transferowych w PlusLidze przed sezonem 2026/2027. Lublinianie zatrzymali kilku czołowych zawodników, do których dołączy megagwiazda japońskiej siatkówki. Nie będzie on jedynym przedstawicielem Kraju Kwitnącej Wiśni w składzie Bogdanki, bo drużynę ma wzmocnić również reprezentacyjny libero - Tomohiro Ogawa.
Bogdanka LUK Lublin w ostatnim czasie kolekcjonuje trofea - wygrała Puchar Challenge, mistrzostwo Polski, Superpuchar (2025) oraz Puchar Polski (2026). W 2024 roku włodarze lubelskiego klubu zaszokowali siatkarski świat transferem Wilfredo Leona. Nie zamierzają zwalniać tempa i chcą utrzymać drużynę na topie. Przewidywany skład Bogdanki na nowy sezon przeanalizowali eksperci na kanale "Prawda Siatki".
Ran Takahashi (rocznik 2001) to przyjmujący reprezentacji Japonii i gwiazda światowej siatkówki. O jego popularności świadczy ponad 2,5 miliona obserwujących na Instagramie, a w Kraju Kwitnącej Wiśni jest wręcz ikoną tego sportu. Popularność nie wzięła się jednak znikąd - Takahashi jest znakomitym siatkarzem. W swej karierze grał już we Włoszech, reprezentując barwy klubów Pallavolo Padova (2021-23) oraz Vero Volley Monza (2023-24). W ostatnich sezonach występuje w japońskim Suntory Sunbirds Osaka, z którym wywalczył mistrzostwo kraju.
– To jest siatkarz, który ma status jednej z największych japońskich gwiazd. Ciekawe, jak się tu odnajdzie? Nie zdziwię się, gdy przyleci samolot z kibicami za tym zawodnikiem, a telewizja japońska zakupi od Polsatu transmisje meczów Lublina. Hala Globus imienia naszego przyjaciela Tomasza Wójtowicza może się okazać za mała, a bilety będą trudne do zdobycia – powiedział Wojciech Drzyzga w "Prawdzie siatki".
Ran Takahashi nie będzie oczywiście jedynym nabytkiem Bogdanki. Spekuluje się, że do ekipy z Lublina dołączy również libero reprezentacji Japonii - Tomohiro Ogawa, który również gra w klubie z Osaki. Kolejnym przyjmującym Bogdanki może natomiast zostać Nicolas Szerszeń, gracz JSW Jastrzębskiego Węgla.
Bogdanka LUK Lublin już na początku grudnia ogłosiła przedłużenie umów z kilkoma czołowymi siatkarzami. W drużynie na przyszły sezon zostaną Wilfredo Leon, Marcin Komenda oraz Kewin Sasak. Nieco później poinformowano, że w drużynie pozostanie również Aleks Grozdanow.
Trzon drużyny Bogdanka LUK Lublin na sezon 2026/2027:
rozgrywający: Marcin Komenda
przyjmujący: Wilfredo Leon, Ran Takahashi
atakujący: Kewin Sasak
środkowi: Daenan Gyimah, Aleks Grozdanow
libero: Tomohiro Ogawa.
