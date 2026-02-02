Dla Polaka będzie to pierwszy występ po Australian Open. Hurkacz dotarł tam do drugiej rundy. Najpierw wyeliminował Zizou Bergsa, a następnie nie poradził sobie z Ethanem Quinnem. Wcześniej oglądaliśmy go podczas United Cup, w którym Biało-Czerwoni okazali się najlepsi. Hurkacz pokonał wtedy Alexandra Zvereva, Taylora Fritza, Tallona Griekspoora czy Stana Wawrinkę.

Jego wtorkowy przeciwnik ma za sobą udane kwalifikacje do francuskiego turnieju. Pokonał Matteo Martineaua oraz Clementa Tabura, dzięki czemu wywalczył awans do głównej drabinki turnieju rangi "ATP 250".

Będzie to pierwsze starcie Polaka z Amerykaninem w historii ich występów.

Hubert Hurkacz - Martin Damm. Wynik meczu. Kto wygrał Hurkacz - Damm w Montpellier

O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Damm, przekonamy się we wtorek 3 lutego. Wtedy wynik meczu Hurkacz - Damm pojawi się w tekście.