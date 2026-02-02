Leal na celowniku giganta! Szykuje się powrót po latach?

Urodzony na Kubie zawodnik to niegdyś jeden z najwybitniejszych siatkarzy świata. W 2010 roku zdobył wicemistrzostwo świata, we włoskim czempionacie ulegając jedynie Brazylijczykom. Przez sytuację polityczną w swojej ojczyźnie, po wyjeździe z Kuby nie mógł już tam wrócić i grać.

Leal zmienił obywatelstwo na brazylijskie w 2017 roku, a barw "Canarinhos" bronił od 2019 roku. W ciągu pięciu lat zdobył z drużyną mistrzostwo Ameryki Południowej (2019), wygrał też Puchar Świata (2019) oraz Ligę Narodów (2022). Do tego dołożył brązowy medal mistrzostw świata z 2022 roku.

Pomocne przy zmianie obywatelstwa na pewno było podpisanie kontraktu z Sadą Cruzeiro. Przyjmujący grał w tym zespole w latach 2012-2018. W tym czasie wywalczył pięć mistrzostw Brazylii, po trzy Puchary i Superpuchary, trzy Klubowe Mistrzostwa Świata oraz cztery Klubowe Mistrzostwa Ameryki Południowej.

Gdy odchodził z Sady do Cucine Lube Civitanova, jego numer został zastrzeżony, a włodarze liczyli na rychły powrót. Jak się okazuje, być może nie były to tylko słowa. Według strony webvolei.com.br, Leal znalazł się na celowniku klubu na przyszły sezon.

37-latek obecnie broni barw Halkbanku Ankara, ale jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2025/2026. Po jego zakończeniu będzie wolnym zawodnikiem.

KP, Polsat Sport