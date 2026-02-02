Legendarny koszykarz wraca do Polski! Kiedyś grał w NBA, teraz trafił do Łodzi

Zakontraktowanie doświadczonego koszykarza przez klub z Łodzi to kolejny hit transferowy na zapleczu ekstraklasy. Wcześniej ŁKS Coolpack pozyskał bowiem byłego reprezentanta kraju i dwukrotnego mistrza Polski Marcela Ponitkę.

- Maciej Lampe dołącza do ŁKS CoolPack Łódź! Zdobywca mistrzostwa ligi hiszpańskiej (ACB) i Eurocup. Utytułowany podkoszowy mierzący 212 cm wniesie do drużyny ogromne doświadczenie z parkietów Euroligowych i NBA – poinformował w poniedziałek łódzki klub.

Lampe urodził się w Łodzi, ale dorastał w Szwecji, gdzie uczył się grać w koszykówkę. Szybko trafił do Realu Madryt, zostając wówczas najmłodszym koszykarzem, który zadebiutował w Eurolidze.

Był drugim, po Cezarym Trybańskim, koszykarzem pochodzącym z Polski, który zagrał w NBA. W 2003 roku został wybrany w drafcie przez New York Knicks. Łącznie w amerykańskiej lidze zdobył 215 punktów oraz zaliczył 142 zbiórki, występując w drużynach Phoenix Suns, New Orleans Hornets i Houston Rockets.

Z sukcesami grał też m.in. w lidze rosyjskiej w zespołach Chimki Moskwa i Uniks Kazań, z którym wywalczył Puchar Europy w 2011 r., w Izraelu w Maccabi Tel Awiw oraz w Hiszpanii w Caja Laboral Vitoria i FC Barcelona, z którą został mistrzem kraju. Grał także w Turcji, Chinach i Bahrajnie. Z kolei z reprezentacją Polski wystąpił w mistrzostwach Europy w 2009 i 2013 r. Ostatnie lata kariery spędził na Tajwanie w ekipie TaiwanBeer HeroBears.

Transfer Lampego potwierdza aspiracje ŁKS Coolpack do gry w ekstraklasie. Oprócz doświadczonego środkowego i Ponitki, w ostatnim czasie do łódzkiej drużyny dołączyli również amerykański rozgrywający Chauncey Collins oraz dwaj silni skrzydłowi Wiktor Sewioł i Dominik Grudziński.

Zespół prowadzony przez trenera Roberta Skibniewskiego, byłego reprezentanta Polski, w tym sezonie 1. ligi w 19 rozegranych do tej pory meczach odniósł 14 zwycięstw i zajmuje piąte miejsce w tabeli. W sobotę łodzianie podejmą wyprzedzającą ich bezpośrednio Deckę Pelplin.

IM, PAP