Mamy nowy rekord Polski! Wspaniały występ w Nowym Jorku (WIDEO)

Chojecka dotychczasowy rekord ustanowiła 6 lutego 2000 roku w Stuttgarcie. Kazimierska była w niedzielę szybsza o ponad trzy sekundy, finiszując jako trzecia w mocnej stawce.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity wyczyn Polki! Pobiła legendarny rekord Włodarczyk

W Nowym Jorku w biegu na milę wygrała Amerykanka Nikki Hiltz - 4.19,64, który jest najlepszym w tym roku na świecie na tym dystansie.

To drugi rekord Polski 24-letniej Kazimierskiej w tym sezonie. 24 stycznia podczas mityngu w Bostonie poprawiła najlepszy krajowy wynik w biegu na 1500 m. Polka zajęła wówczas trzecie miejsce czasem 4.01,78 i z listy rekordów wymazała 23-letni wynik... Chojeckiej - 4.03,58.

Kazimierska, finalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu i mistrzostw świata w Tokio, wypełniła w Bostonie minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu (20-22 marca).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP