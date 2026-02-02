Man in black! Carlos Alcaraz na sesji zdjęciowej po triumfie w Australian Open

Finał tegorocznej edycji Australian Open w singlu mężczyzn był kolejnym rozdziałem wielkiej rywalizacji między Carlosem Alcarazem a Novakiem Djokoviciem. Choć Hiszpan zaczął niemrawo i przegrał pierwszego seta, w kolejnych trzech był już lepszy od 10-krotnego zwycięzcy turnieju w Melbourne.

To już siódme trofeum wielkoszlemowe w karierze Alcaraza. Wcześniej po dwa razy wygrywał Rolanda Garrosa (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) i US Open (2022, 2025).

Po zakończeniu rywalizacji zwycięzca wziął udział w tradycyjnej już sesji zdjęciowej z wywalczonym przez siebie trofeum. Ubrany w ciemny garnitur, wraz z ekipą fotografów i włodarzami turnieju, udał się do Ogrodów Carlton i tam pozował do zdjęć. Efekty można zobaczyć w naszej galerii.

Hiszpan skompletował "Karierowego Wielkiego Szlema", mając dokładnie 22 lata i 258 dni. Dotychczasowym rekordzistą, wliczając też czas przed erą Open, był Don Budge, który miał 22 lata i 355 dni w 1938 roku. Rafael Nadal skompletował "Karierowego Szlema" w wieku 24 lat i trzech miesięcy, Roger Federer miał prawie 28 lat, a Novak Djoković - 29.

KP, Polsat Sport