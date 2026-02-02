Nie dała rywalce szans! Polka w kolejnej rundzie

Chwalińska z powodzeniem przebrnęła przez kwalifikacje do turnieju w Rumunii. W pierwszym meczu pokonała reprezentantkę gospodarzy, Marę Gae (6:2, 6:3), a następnie wygrała z Hiszpanką Leyre Romero Gormaz 7:6(2), 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Tak Alcaraz uczci triumf. Oto co planuje sobie wytatuować

W drabince głównej pierwszą rywalką Dąbrowianki była Ana Bogdan. Reprezentantka gospodarzy zupełnie nie była w stanie sprostać Polce. Wprawdzie w pierwszym secie jako pierwsza przełamała rywalkę, ale chwilę później sama dwukrotnie straciła swój serwis. Uległa 3:6.

W drugiej odsłonie Chwalińska "załatwiła" sprawę jeszcze szybciej. Dwa razy z rzędu wygrała podanie Bogdan, wychodząc na prowadzenie 4:1. Zaledwie pięć minut później postawiła kropkę nad "i" i awansowała do dalszego etapu turnieju.

W drugiej rundzie polska tenisistka zmierzy się z Olgą Danilovic. Serbka wcześniej pokonała Miriam Bulgaru 6:4, 6:3.

Chwalińska wystąpi także w turnieju deblowym. Jej partnerką będzie Słowenka Kaja Juvan, a ich pierwszymi rywalkami będą Anna Bondar oraz Greet Minnen.

Maja Chwalińska - Ana Bogdan 6:3, 6:2

KP, Polsat Sport