PGE GiEK Skra Bełchatów chce ratować sezon! Awaryjny transfer

Chodzi o Mohammada Javada Manavinezhada. Ten może się pochwalić całkiem niezłym CV. Nie dość, że w 2018 roku sięgnął po złoto Igrzysk Azjatyckich, to w 2023 roku został wybrany najlepszym przyjmującym Klubowych Mistrzostw Azji.

Przyjmujący występował w wielu zagranicznych ligach m.in. włoskiej. Jego ostatnim klubem była Emma Villas Codeyo Lupi Siena, która rywalizuje w Serie A2. 30-latek zastąpi w drużynie Daniela Chitigoi, który wypadł ze składu z powodu wykrytej choroby zakaźnej.

PGE GiEK Skra Bełchatów jest w fatalnej formie, gdyż przegrała pięć ostatnich spotkań w lidze. Na ten moment zajmuje ósme miejsce w tabeli, mając w dorobku 27 pkt. Kolejne spotkanie rozegra w sobotę 7 lutego, kiedy zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.