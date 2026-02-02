PGE GiEK Skra Bełchatów chce ratować sezon! Awaryjny transfer
PGE GiEK Skra Bełchatów znalazła zastępstwo za kontuzjowanego Daniela Chitigoi. Na oficjalnej stronie PlusLigi można zauważyć, że do rozgrywek został zgłoszony reprezentant Iranu.
Chodzi o Mohammada Javada Manavinezhada. Ten może się pochwalić całkiem niezłym CV. Nie dość, że w 2018 roku sięgnął po złoto Igrzysk Azjatyckich, to w 2023 roku został wybrany najlepszym przyjmującym Klubowych Mistrzostw Azji.
Przyjmujący występował w wielu zagranicznych ligach m.in. włoskiej. Jego ostatnim klubem była Emma Villas Codeyo Lupi Siena, która rywalizuje w Serie A2. 30-latek zastąpi w drużynie Daniela Chitigoi, który wypadł ze składu z powodu wykrytej choroby zakaźnej.
PGE GiEK Skra Bełchatów jest w fatalnej formie, gdyż przegrała pięć ostatnich spotkań w lidze. Na ten moment zajmuje ósme miejsce w tabeli, mając w dorobku 27 pkt. Kolejne spotkanie rozegra w sobotę 7 lutego, kiedy zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.