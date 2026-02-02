Pierwsza runda i koniec. Polka odpadła z turnieju w Abu Zabi
Katarzyna Piter i Darija Jurak Schreiber odpadły w pierwszej rundzie debla w tenisowym turnieju WTA 500 na kortach twardych w Abu Zabi.
Katarzyna Piter przegrała mecz deblowy w Abu Zabi
Polsko-chorwacka para przegrała z rozstawionymi z numerem czwartym Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls 5:7, 3:6.
Piter była jedyną Polką, która wystartowała w Abu Zabi.
Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls - Katarzyna Piter/Darija Jurak Schreiber 7:5, 6:3Przejdź na Polsatsport.pl
