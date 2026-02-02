Pierwsza runda i koniec. Polka odpadła z turnieju w Abu Zabi

Tenis

Katarzyna Piter i Darija Jurak Schreiber odpadły w pierwszej rundzie debla w tenisowym turnieju WTA 500 na kortach twardych w Abu Zabi.

Kobieta w stroju tenisowym, z opaską na głowie, na korcie tenisowym.
fot. AFP
Katarzyna Piter przegrała mecz deblowy w Abu Zabi

Polsko-chorwacka para przegrała z rozstawionymi z numerem czwartym Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls 5:7, 3:6.

 

Piter była jedyną Polką, która wystartowała w Abu Zabi.

 

Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls - Katarzyna Piter/Darija Jurak Schreiber 7:5, 6:3

