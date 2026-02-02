Piłkarz Legii poleciał do Włoch dopinać transfer. Nagle stało się to!

"Cremonese jest coraz bliżej pozyskania obrońcy Cagliari, Sebastiano Luperto" - napisano, dodając, że w ostatnich godzinach osiągnięto porozumienie między obiema stronami.

Tym samym prawdopodobnie Steve Kapuadi zostanie w Legii Warszawa. "Luperto pokonuje go w wyścigu o transfer - w ostatnich godzinach Kapuadi wydawał się być potencjalnym kandydatem na nowego obrońcę, ale nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie jego kontraktu" - czytamy.

Paweł Gołaszewski zdradził na antenie Meczyki.pl, że 27-latek przebywa obecnie we Włoszech, gdzie poleciał dopinać transfer. Marek Papszun po porażce z Koroną Kielce nie ma jednak złudzeń i chce, by piłkarz pozostał w Legii. "Sytuacja jest dynamiczna" - oznajmił dziennikarz.

Legia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co ostatnia Bruk-Bet Termalica. Kolejny mecz rozegra w sobotę 7 lutego, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia.