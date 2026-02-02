Pilny komunikat Barcelony. Gwiazdor kontuzjowany. Wiadomo, ile potrwa przerwa

FC Barcelona ma bardzo napięty kalendarz meczów. Zespół wciąż rywalizuje na trzech frontach - w lidze, pucharze i europejskich rozgrywkach. Piłkarzom wciąż brakuje czasu na odpoczynek, czego efektem bywają kontuzje.

Tym razem uraz przytrafił się jednej z najjaśniejszych gwiazd. Raphinha cierpi na przeciążenie mięśnia przywodziciela prawej nogi.



Jak czytamy w komunikacie klubu - w ramach zapobiegania pogłębieniu się kontuzji, Raphinha opuści środowy mecz przeciwko Albacete w ramach Pucharu Króla. Do pełnej sprawności Brazylijczyk powinien powrócić w ciągu tygodnia.



Raphinha urazu nabawił się podczas sobotniego meczu z Elche. Udział w nim zakończył po pierwszej połowie.