Pilny komunikat Barcelony. Gwiazdor kontuzjowany. Wiadomo, ile potrwa przerwa
FC Barcelona poinformowała o urazie, którego doznał Raphinha. Z klubowego komunikatu dowiedzieliśmy się również o przewidywanym czasie trwania jego rekonwalescencji.
FC Barcelona ma bardzo napięty kalendarz meczów. Zespół wciąż rywalizuje na trzech frontach - w lidze, pucharze i europejskich rozgrywkach. Piłkarzom wciąż brakuje czasu na odpoczynek, czego efektem bywają kontuzje.
Tym razem uraz przytrafił się jednej z najjaśniejszych gwiazd. Raphinha cierpi na przeciążenie mięśnia przywodziciela prawej nogi.
Jak czytamy w komunikacie klubu - w ramach zapobiegania pogłębieniu się kontuzji, Raphinha opuści środowy mecz przeciwko Albacete w ramach Pucharu Króla. Do pełnej sprawności Brazylijczyk powinien powrócić w ciągu tygodnia.
Raphinha urazu nabawił się podczas sobotniego meczu z Elche. Udział w nim zakończył po pierwszej połowie.