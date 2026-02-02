PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Termalica przed pierwszym meczem ligowym w 2026 roku uplasowała się na ostatnim miejscu w tabeli z bilansem pięciu zwycięstw, czterech remisów i dziewięciu porażek. Ścisk w klasyfikacji jest jednak olbrzymi, więc ekipa z Małopolski może realnie myśleć o bezpiecznym utrzymaniu. Niecieczanie mieli udaną końcówkę poprzedniego roku, wygrywając trzy mecze z ostatnich czterech.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun zabrał głos po porażce. "Trzeba realnie spojrzeć na sytuację"

Cracovia ma aspiracje, aby powalczyć o europejskie puchary, a może nawet o coś więcej. Krakowianie zakończyli 2025 rok w czołówce tabeli z niewielką stratą do lidera. Trzy ostatnie spotkania starego roku zakończyli z bilansem zwycięstwa i dwóch remisów.

W rundzie jesiennej derby regionu zakończyły się zwycięstwem Cracovii 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport