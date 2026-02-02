PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia to jedyny poniedziałkowy mecz 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Termalica przed pierwszym meczem ligowym w 2026 roku uplasowała się na ostatnim miejscu w tabeli z bilansem pięciu zwycięstw, czterech remisów i dziewięciu porażek. Ścisk w klasyfikacji jest jednak olbrzymi, więc ekipa z Małopolski może realnie myśleć o bezpiecznym utrzymaniu. Niecieczanie mieli udaną końcówkę poprzedniego roku, wygrywając trzy mecze z ostatnich czterech.

 

Cracovia ma aspiracje, aby powalczyć o europejskie puchary, a może nawet o coś więcej. Krakowianie zakończyli 2025 rok w czołówce tabeli z niewielką stratą do lidera. Trzy ostatnie spotkania starego roku zakończyli z bilansem zwycięstwa i dwóch remisów.

 

W rundzie jesiennej derby regionu zakończyły się zwycięstwem Cracovii 2:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
