PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo

Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów to starcie 19. kolejki PlusLigi. Oba zespoły plasują się obecnie w dolnej części tabeli. Gospodarze zajmują 10. pozycję z dorobkiem 21 punktów, natomiast przyjezdni sklasyfikowani są na 13. lokacie z 15 "oczkami" na koncie.

Drużyna z Suwałk chce przedłużyć swoją mini-serię. Podopieczni Dominika Kwapisiewicza triumfowali w dwóch ostatnich meczach. Pokonali odpowiednio Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa (3:1) i Indykpol AZS Olsztyn (3:1).

Ekipa z Gorzowa z kolei przeplata zwycięstwa z porażkami: 3:0 z Inpost ChKS Chełm, 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów, 3:0 z Barkomem Każany Lwów, a ostatnio 2:3 z Energa Treflem Gdańsk.

Ślepsk i Cuprum mierzyły się w tym sezonie w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy 3:2 na wyjeździe wygrali siatkarze z Suwałk.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.