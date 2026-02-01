PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów to spotkanie w ramach 19. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Gdzie obejrzeć ten mecz? Transmisja starcia w poniedziałek, 2 lutego, od godziny 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Grupa siatkarzy w niebieskich strojach świętuje zwycięstwo, obejmując się.
fot: PAP
Siatkarze Ślepska Malow Suwałki

Suwalczanie pozostają w grze o czołową "ósemkę" PlusLigi, gwarantującą udział w fazie play-off. Do zajmującej ósme miejsce PGE GiEK Skry Bełchatów tracą obecnie sześć punktów. W minionej kolejce pokonali niespodziankę rozgrywek, Indykpol AZS Olsztyn (3:1) i tym samym zanotowali drugie zwycięstwo z rzędu.

 

Ich poniedziałkowi rywale walczą o utrzymanie, obecnie są 13. drużyną PlusLigi. Mają tylko cztery punkty przewagi nad zamykającą tabelę Steam Hemarpol Politechniką Częstochowską, a przy tym zespół trenera Ljubomira Travicy ma jeden mecz zaległy.

 

W poprzedniej konfrontacji obu zespołów, w ramach szóstej kolejki obecnego sezonu PlusLigi, lepsi okazali się suwalczanie, którzy zwyciężyli po tie-breaku.

 

Transmisja starcia Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów w poniedziałek, 2 lutego, od godziny 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

