Suwalczanie pozostają w grze o czołową "ósemkę" PlusLigi, gwarantującą udział w fazie play-off. Do zajmującej ósme miejsce PGE GiEK Skry Bełchatów tracą obecnie sześć punktów. W minionej kolejce pokonali niespodziankę rozgrywek, Indykpol AZS Olsztyn (3:1) i tym samym zanotowali drugie zwycięstwo z rzędu.

Ich poniedziałkowi rywale walczą o utrzymanie, obecnie są 13. drużyną PlusLigi. Mają tylko cztery punkty przewagi nad zamykającą tabelę Steam Hemarpol Politechniką Częstochowską, a przy tym zespół trenera Ljubomira Travicy ma jeden mecz zaległy.

W poprzedniej konfrontacji obu zespołów, w ramach szóstej kolejki obecnego sezonu PlusLigi, lepsi okazali się suwalczanie, którzy zwyciężyli po tie-breaku.

Transmisja starcia Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów w poniedziałek, 2 lutego, od godziny 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport