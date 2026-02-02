Polsat SiatCast - 03.02. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem gościem będzie Łukasz Żygadło - były znakomity siatkarz, a obecnie prezes Steamu Hemarpol Politechniki Częstochowa. Gdzie oglądać Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika promująca program Polsat SiatCast, przedstawiająca sylwetkę siatkarza w akcji na tle siatki i niebieskiego tła z logo programu.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ziraat bezradny pod nieobecność Fornala. Niespodziewana wpadka

 

Tym razem gościem Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będzie Łukasz Żygadło - obecny prezes Steamu Hemarpol Politechniki Częstochowa, a dawniej znakomity siatkarz i rozgrywający reprezentacji Polski. Nasz gość z pewnością opowie o problemach zespołu i być może przedstawi plany na kolejne ligowe tygodnie.

 

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minioną kolejkę PlusLigi i zapowiedzą następną serię gier.

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 3 lutego w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Bednorz - najlepsze akcje MVP meczu Energa Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa
Zobacz także

PGE Projekt Warszawa wrócił na fotel lidera! Przetasowania w czołówce PlusLigi

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 