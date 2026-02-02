Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

ZOBACZ TAKŻE: Ziraat bezradny pod nieobecność Fornala. Niespodziewana wpadka

Tym razem gościem Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będzie Łukasz Żygadło - obecny prezes Steamu Hemarpol Politechniki Częstochowa, a dawniej znakomity siatkarz i rozgrywający reprezentacji Polski. Nasz gość z pewnością opowie o problemach zespołu i być może przedstawi plany na kolejne ligowe tygodnie.

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minioną kolejkę PlusLigi i zapowiedzą następną serię gier.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 3 lutego w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

Polsat Sport