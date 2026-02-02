Polskie kluby grają w Lidze Mistrzyń. Gdzie oglądać mecze?

Jakub ŻelepieńSiatkówka

W środę trzy polskie kluby rozegrają swoje mecze w Lidze Mistrzyń siatkarek. Gdzie oglądać te spotkania? O której godzinie? Sprawdź plan transmisji poniżej.

Siatkarki świętujące zdobycie punktu, jedna z zawodniczek krzyczy z radości.
fot. PAP
Gdzie oglądać mecze polskich drużyn w LM siatkarek?

W Lidze Mistrzyń wystartowało dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej pięciu z grup.

 

ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Projekt niedokończony…


Trzy kolejne miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Pozostałe drużyny z trzecich miejsc zagrają w ćwierćfinale Pucharu CEV.


Polskę reprezentują trzy zespoły. To PGE Budowlani Łódź, KS DevelopRes Rzeszów i ŁKS Commercecon Łódź.


Przed rozpoczęciem ostatniej, szóstkiej kolejki fazy grupowej już tylko zawodniczki z Rzeszowa mają szansę na dalszą grę w LM. Prowadzą w tabeli grupy E i wystarczy im jeden punkt, aby zapewnić sobie bezpośrednią promocję do ćwierćfinału.

Liga Mistrzyń siatkarek: Gdzie oglądać mecze polskich drużyn?

2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-02-04: KS DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2)

Przejdź na Polsatsport.pl
LM: KS DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin. Kto wygra?
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Artur Szalpuk: Zablokowałem Wilfredo Leona twarzą, ale nie polecam, bo to bardzo boli
Zobacz także

Emocje w hicie PlusLigi. Tie-break decydował o zwycięstwie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 