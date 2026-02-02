Polskie kluby grają w Lidze Mistrzyń. Gdzie oglądać mecze?

W Lidze Mistrzyń wystartowało dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej pięciu z grup.

Trzy kolejne miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Pozostałe drużyny z trzecich miejsc zagrają w ćwierćfinale Pucharu CEV.



Polskę reprezentują trzy zespoły. To PGE Budowlani Łódź, KS DevelopRes Rzeszów i ŁKS Commercecon Łódź.



Przed rozpoczęciem ostatniej, szóstkiej kolejki fazy grupowej już tylko zawodniczki z Rzeszowa mają szansę na dalszą grę w LM. Prowadzą w tabeli grupy E i wystarczy im jeden punkt, aby zapewnić sobie bezpośrednią promocję do ćwierćfinału.

Liga Mistrzyń siatkarek: Gdzie oglądać mecze polskich drużyn?

2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-02-04: KS DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2)