Porażka w weekend zadecydowała! Trener zwolniony
Ostatni w tabeli włoskiej ekstraklasy piłkarski klub Hellas Werona poinformował w poniedziałek o zwolnieniu trenera Paolo Zanettiego. Tymczasowo obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął Paolo Sammarco z młodzieżowej akademii zespołu.
Klub podjął ostateczną decyzję po sobotniej porażce na wyjeździe 0:4 z Cagliari.
Sammarco będzie prowadził piłkarzy Hellasu do czasu znalezienia stałego zastępcy.
Zespół z Werony zdobył 14 punktów w 23 meczach, o cztery mniej niż Lecce, które zajmuje ostatnie nad strefą spadkową 17. miejsce.
