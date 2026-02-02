Porażka w weekend zadecydowała! Trener zwolniony

Klub podjął ostateczną decyzję po sobotniej porażce na wyjeździe 0:4 z Cagliari.

ZOBACZ TAKŻE: Sceny jak z horroru na meczu Interu! Raca, samosąd i stracone palce

Sammarco będzie prowadził piłkarzy Hellasu do czasu znalezienia stałego zastępcy.

Zespół z Werony zdobył 14 punktów w 23 meczach, o cztery mniej niż Lecce, które zajmuje ostatnie nad strefą spadkową 17. miejsce.

PAP