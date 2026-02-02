Porażka w weekend zadecydowała! Trener zwolniony

Piłka nożna

Ostatni w tabeli włoskiej ekstraklasy piłkarski klub Hellas Werona poinformował w poniedziałek o zwolnieniu trenera Paolo Zanettiego. Tymczasowo obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął Paolo Sammarco z młodzieżowej akademii zespołu.

Trener piłkarski w ciemnej kurtce z kapturem wskazuje palcem w bok.
fot. PAP
Hellas Werona poinformował w poniedziałek o zwolnieniu trenera Paolo Zanettiego

Klub podjął ostateczną decyzję po sobotniej porażce na wyjeździe 0:4 z Cagliari.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sceny jak z horroru na meczu Interu! Raca, samosąd i stracone palce

 

Sammarco będzie prowadził piłkarzy Hellasu do czasu znalezienia stałego zastępcy.

 

Zespół z Werony zdobył 14 punktów w 23 meczach, o cztery mniej niż Lecce, które zajmuje ostatnie nad strefą spadkową 17. miejsce.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HELLAS WERONAPAOLO ZANETTIPIŁKA NOŻNASERIE AWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 1:1. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 