Prevc deklasuje listę płac. Tylko zobacz, ile zarobił w tym sezonie!

W niedzielę Prevc z krótszego od innych zawodników rozbiegu zdeklasował konkurencję w Willingen notą 293 pkt (ponad 30 punktów więcej od drugiego Japończyka Rena Nikaido), odnosząc 11. zwycięstwo w sezonie. Tym samym Domen ściga rekordowe osiągnięcie starszego brata Petera, który w sezonie 2015/16 wygrał 15 indywidualnych konkursów, zdobył Kryształową Kulę i był liderem zarobków.

Najlepszy z Polaków w finansowej karuzeli PŚ jest niezmiennie w tym sezonie Kacper Tomasiak, który plasuje się na 13. miejscu (spadek o jedną pozycję) z kwotą ponad 53 tys. euro (około 220 tys. zł). 18-latek nie brał udziału w rywalizacji w Willingen i przygotowuje się do debiutu olimpijskiego.

Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie we frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci się 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 25 z 37 zawodów



(kwoty w euro i złotych):

1. Domen Prevc (Słowenia) 372 950 (1 573 850)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 155 850 (657 700)

3. Ren Nikaido (Japonia) 141 100 (595 450)

........................................................

13. Kacper Tomasiak (Polska) 53 300 (223 900)

26. Kamil Stoch (Polska) 21 575 (91 400)

32. Piotr Żyła (Polska) 16 800 (70 900)

34. Dawid Kubacki (Polska) 15 850 (66 600)

38. Maciej Kot (Polska) 11 250 (47 250)

41. Paweł Wąsek (Polska) 8 350 (35 000)

67. Klemens Joniak (Polska) 1 000 (4 200)