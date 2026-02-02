Rekordowy transfer! Tyle jeszcze nigdy nie wydali

25-letni napastnik występował w przeszłości z powodzeniem w barwach hiszpańskiej Celty Vigo, a od półtora roku grał w Wolverhampton. W poprzednim sezonie angielskiej ekstraklasy zdobył 14 bramek. W obecnym szło mu gorzej (na razie tylko jeden gol), podobnie jak całej drużynie, która zamyka tabelę Premier League.

Z piętnastym Crystal Palace Strand Larsen - 24-krotny reprezentant Norwegii - podpisał 4,5-letni kontrakt.

Nie ujawniono oficjalnie kwoty transferu. Według niektórych mediów wynosi 48 milionów funtów (czyli ok. 55 mln euro), inne podają 45 milionów funtów (52 mln euro) plus ewentualne bonusy.

To ostatni dzień tzw. okna transferowego w większości lig zachodnich. We wtorek będzie jeszcze otwarte w Portugalii i Holandii.