Wykorzystali słabszą dyspozycję rywali. Niezwykle cenne punkty dla siatkarzy z Gorzowa

Początek meczu to równa gra obu ekip (9:9), a później przewagę uzyskali gorzowianie (9:12). Gospodarze jeszcze na moment złapali kontakt (15:16), ale skutecznie grający siatkarze Stilonu bronili korzystnego wyniku (16:21). Jeszcze w końcówce w ekipie gospodarzy pojawiła się szansa po asie Asparuha Asparuhowa (21:23). Atak Mathisa Henno i zagrywka Chizoby Nevesa wyjaśniły sytuację na korzyść gości (21:25).

Zobacz także: DevelopRes uzupełnił skład! Utalentowana siatkarka zagra w Rzeszowie

Siatkarze z Gorzowa udanie rozpoczęli również kolejną partię (1:4). Grali skuteczniej od rywali w ataku i przez dłuższy czas utrzymywali przewagę. Gospodarze wyrównali po asie Antoniego Kwasigrocha (17:17), Stilon szybko jednak odbudował przewagę. Kamil Kwasowski wywalczył piłkę setową (20:24), rywale obronili się w trzech akcjach, dwie z nich wygrywając blokiem, w kluczowym momencie Kwasowski był jednak skuteczny (23:25).

Goście poszli za ciosem w kolejnej partii. Szybko uzyskali solidną zaliczkę (3:8), którą utrzymywali w dalszej części seta. Wykorzystali słabszą dyspozycję rywali, którzy nie uniknęli błędów i utrzymywali wyraźną przewagę (10:15, 13:20). Ślepsk zerwał się w końcówce, dwukrotnie zaskoczyli gorzowian zagrywką i zmniejszyli straty (20:22). Później asa dołożył jeszcze Antoni Kwasigroch (22:23), ale w kolejnej próbie popełnił błąd i goście mieli piłkę meczową. Chizoba Neves zaserwował po taśmie i w ten sposób goście zamknęli to spotkanie (22:25).

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (20), Asparuh Asparuhov (12) - Ślepsk; Mathis Henno (18), Chizoba Neves (14) - Stilon. Goście byli skuteczniejsi w ataku (47%-57%) i popełnili mniej błędów własnych (15, przy 24 Ślepska). MVP: Mathis Henno (15/22 = 68% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).



Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)

Ślepsk: Henrique Honorato, David Smith, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Antoni Kwasigroch, Jakub Kubacki, Kamil Droszyński, Joaquin Gallego. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Stilon: Marcin Kania, Thiago Veloso, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Marcin Waliński, Wojciech Więcławski. Trener: Hubert Henno.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI