Trzy punkty dla UNI! Siatkarki z Opola wygrały ze Stalą

Początek meczu był wyrównany (10:10), później jednak przewagę zaczęła budować drużyna z Opola (13:17). Przyjezdne grały skuteczniej w ataku i dominowały w bloku - uzyskały aż sześć oczek w tym elemencie. W końcówce gospodynie zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (19:21), ale siatkarki UNI wygrały kolejne akcje, kończąc seta atakiem Hanny Hellvig (19:25).

W drugim secie role się odwróciły i to gospodynie nadawały ton boiskowym wydarzeniom. Mielczanki uzyskały przewagę w pierwszych akcjach (7:4), powiększyły ją w środkowej części seta (16:11) i nie dały dojść do głosu rywalkom. Zdecydowanie poprawiły skuteczność w ataku, dokładały punkty blokiem i wygrały zdecydowanie. Aleksandra Kazała skutecznym atakiem ustaliła wynik na 25:15.

Po zmianie pól, znów oglądaliśmy odwrócenie boiskowej sytuacji. Gospodynie straciły właściwy rytm, popełniały błędy, a dominowały siatkarki z Opola, które od początku zaczęły pracować nad punktową zaliczką (4:7), a później odjechały rywalkom (7:14). Utrzymały korzystny wynik do końca, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Uxue Guereca (19:25).

Siatkarki UNI Opole w czwartej odsłonie nie pozwoliły już sobie na dekoncentrację. Grały pewnie i skutecznie, co przełożyło się na wynik. Gospodynie dotrzymywały im kroku jedynie w pierwszej fazie seta (8:9), później przewaga drużyny trenera Bartłomieja Dąbrowskiego błyskawicznie wzrosła (9:15). Mielczanki jeszcze ruszyły w pogoń (17:20), ale przyjezdne utrzymały przewagę. Natalia Kecher wywalczyła piłkę setową, a Katarzyna Zaroślińska-Król zamknęła mecz wykorzystując przechodzącą piłkę (19:25).

Skrót meczu Stal - UNI:





Najwięcej punktów: Anna Bączyńska (19), Aleksandra Kazała (17), Weronika Sobiczewska (12) - Stal; Katarzyna Zaroślińska-Król (17), Uxue Guereca (16), Hanna Hellvig (15) - UNI. Opolanki były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (5-12) i popełniły mniej błędów własnych. MVP: Gabriela Makarowska-Kulej.

ITA Tools Stal Mielec – UNI Opole 1:3 (19:25, 25:15, 19:25, 19:25)

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Nina Nesimovic, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Rozalia Moszyńska – Julia Mazur (libero) oraz Magdalena Ociepa, Aleksandra Walczak, Aleksandra Adamczyk, Gabriela Ponikowska. Trener: Dominik Stanisławczyk.

UNI: Katarzyna Połeć, Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig – Klaudia Łyduch (libero) oraz Elan McCall, Wirginia Mulka, Iga Kępa. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

