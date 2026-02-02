Takie wieści i to tuż przed igrzyskami! Dopingowy skandal we Włoszech

Zimowe

Włoska biathlonistka Rebecca Passler uzyskała pozytywny wynik testu na obecność letrozolu podczas testu wykonanego poza zawodami. Jest to pierwszy przypadek dopingu powiązany z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Biathlonistka w akcji na śniegu, widoczne narty, kijki i fragment stroju.
fot. PAP
Włoska biathlonistka wycofana z igrzysk z powodu wykrycia niedozwolonych substancji

Jak podała ANSA, u Passler wykryto letrozol, czyli środek hamujący enzym aromatazę, stosowany głównie w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Letrozol sam w sobie nie ma właściwości dopingujących, ale jest stosowany w celu obniżenia wysokiego poziomu estrogenu spowodowanego sterydami anabolicznymi.

 

Według włoskich mediów miejsce zwolnione przez 24-letnią Passler, która nie będzie mogła wystartować w rozpoczynających się w piątek igrzyskach olimpijskich, ma zająć Samuela Comola.

 

Agencja Reutersa podała natomiast, że Włoski Komitet Olimpijski (CONI) słyszał o sytuacji Passler, ale nie otrzymał oficjalnego potwierdzenia pozytywnego wyniku testu u biathlonistki.

IM, PAP
BIATHLONZIMOWEZIMOWE IO
